அடேங்கப்பா.. மனைவியின் பிறந்தநாளுக்கு தொழில் அதிபர் கொடுத்த சர்ப்ரைஸ் கிப்ட்டை பாருங்க..வைரல் வீடியோ

Dubai

துபாய்: ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் அவரது பிறந்தநாள் என்பது மிகவும் சிறப்புக்குரிய நாளாகும். இந்த பிறந்த நாளில் அன்புக்குரியவர்கள் கொடுக்கும் பரிசுகள் பிறந்தநாளை மேலும் சிறப்புமிக்கதாக மாற்றுகிறது. பொதுவாக பிறந்தநாள் பரிசை விரும்பாதவர்கள் யாரும் கிடையாது.

அன்புக்குரியவர்கள் கொடுக்கும் பரிசுகள் எவ்வளவு பெரியதாக இருந்தாலும், சிறியதாக இருந்தாலும், விலை உயர்ந்ததாக இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும், பரிசுகள் எப்போதுமே சிறப்புடையவைதான்.

English summary

An Indian businessman presents a Rolls Royce car for his wife's birthday. Post this amazing event on social websites, it is currently going viral