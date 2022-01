அம்மாடி.. விண்கல் மோதி உருவான 555 காரட் "கருப்பு" வைரம்! உலகிலேயே பெரியது! விலை என்ன தெரியுமா?

Dubai

oi-Vigneshkumar

துபாய்: உலகிலேயே மிகப் பெரிய 555.55 காரட் கருப்பு நிற வைரமானது தற்போது மக்கள் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

உலகிலேயே மிகவும் கடினமான பொருளாக வைரம் கருதப்படுகிறது. இதனால் தான் பாறை போன்ற கடினமா பொருட்களை வெட்டும் பணிகளில் வைரம் பதித்த ரம்பங்கள் பயன்படுத்தப்படும்.

சிறு வைரக்கற்களே பல கோடி வரை விற்பனை ஆகும் நிலையில், உலகின் மிகப் பெரிய வைரம் தற்போது மக்கள் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

World's largest known cut diamond kept on public display for the first time in Dubai.The Enigma, rare black carbanado diamond is believed to have been created when an asteroid hit the Earth more than 2.6 billion years ago.