வக்கார் யூனிஸ் ஆக்ஷன், அக்தர் வேகம், காஷ்மீர் காய்கறி வியாபாரியின் மகன்.. யார் இந்த உம்ரான் மாலிக்?

துபாய்: பந்து வீசும்போது அப்படியே வக்கார் யூனிஸ் போல ஒரு ஆக்ஷன்.. பந்தின் வேகம் சோயிப் அக்தர் போல விருட்டென்று கிளம்பி செல்கிறது.. யார் இந்த இளைஞர் என்று அத்தனை பேரையும் உற்று பார்க்க வைத்துள்ளார் உம்ரான் மாலிக்.

ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இந்த 21 வயது மட்டுமே நிரம்பிய வேகப்பந்துவீச்சாளர் தற்போது ஐபிஎல் தொடரில், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்காக விளையாடி வருகிறார்.

மணிக்கு 150 கிலோ மீட்டர் வேகத்திற்கு மேல் வீசக்கூடிய இந்திய பந்து வீச்சாளர்கள் மிக மிக அபூர்வம். அப்படியே வீசினாலும் எப்போதோ ஒருமுறை அந்த வேகத்தை கட்ட முடியுமே தவிர தொடர்ந்து சராசரியாக அதே வேகத்தில் அவர்கள் வீசுவதில்லை.

