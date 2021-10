அடி தூள்.. தோனி ஹேப்பி நியூஸ்: சென்னைக்காக அடுத்த சீசனிலும் ஆடுகிறார்! சேப்பாக்கத்தில்தான் ஃபேர்வெல்

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ரசிகர்களுக்கு தோனி இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்துள்ளார். தனது பிரிவு உபச்சார போட்டி சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் தான் நடக்கும் என்று தோனி உறுதியளித்து இருப்பதன் மூலம் 2022ம் ஆண்டு ஐபிஎல் சீசன் தோனி சென்னையில் விளையாட போவது உறுதியாகி உள்ளது.

தோனி கடந்த ஐபிஎல் சீசன் மற்றும் நடப்பு சீசனில் சரிவர பேட்டிங் செய்ய முடியாமல் திணறி வருவதைப் பார்க்க முடிகிறது. அதிலும், நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் தோனி கிட்டத்தட்ட டெஸ்ட் மேட்ச் ஆடுவது போல விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறார்.

டெல்லி அணிக்கு எதிராக சிஎஸ்கே தோல்வி அடைவதற்கு தோனியின் மெதுவான பேட்டிங் ஒரு காரணம் என்று சென்னை ரசிகர்களே கூ குமுறி வருகின்றனர்.

MS Dhoni retirement: Chennai Super Kings captain MS Dhoni says he will play for CSK in 2022 IPL season, and he will play farewell game in Chennai Chepauk cricket ground.