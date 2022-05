"தகுதி நீக்கம்?" பெரும் சிக்கலில் ஜார்கண்ட் முதல்வர் ஹேமந்த் சோரன்.. தேர்தல் ஆணையம் வைத்த செக்!

News

oi-Vigneshkumar

ராஞ்சி: அரசு சுரங்க ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிட்ட தரப்பினருக்கு ஆதவரான முறையில் செயல்பட்டதாக எழுந்த புகார் குறித்து ஜார்க்கண்ட் முதல்வர் ஹேமந்த் சோரனுக்கு தேர்தல் ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பி உள்ளது.

ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் தற்போது ஹேமந்த் சோரன் தலைமையிலான அரசு ஆட்சியில் உள்ளது. அரசு சுரங்க ஒப்பந்தத்தில் அவர் குறிப்பிட்ட சிலருக்கு ஆதரவாகச் செயல்பட்டதாகப் புகார் எழுந்து இருந்தது.

இதனிடையே இதில் முக்கிய நடவடிக்கையாக ஜார்க்கண்ட் முதல்வர் ஹேமந்த் சோரனுக்கு இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

English summary

Election Commission of India issued a notice to Jharkhand CM Hemant Soren: (ஜார்கண்ட் முதல்வருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பிய தேர்தல் ஆணையம்) The CM is currently facing heat over a stone mining lease granted to him by the state authorities when he was helming the Mining Portfolio.