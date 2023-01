இரட்டை இலை சின்னம் எங்களுக்கு தான்.. திருப்புமுனை தேர்தலாக அமையும்.. செங்கோட்டையன் நம்பிக்கை!

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் அதிமுகவுக்கு திருப்புமுனையாக அமையும் என்று செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு: ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் திருப்புமுனைத் தேர்தலாக இருக்கும் என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார். தேர்தலின் போது திமுக அளித்த வாக்குறுதிகள் எதுவும் நிறைவேற்றப்படவில்லை என்று கூறிய செங்கோட்டையன், இரட்டை இலை சின்னம் எங்களுக்கு நிச்சயம் கிடைக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் பணிகளை அதிமுகவின் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. கடந்த இரு நாட்களாக ஈரோட்டில் முகாமிட்டுள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் வேட்பாளர் தேர்வு, பிரச்சார யுக்திகள், இரட்டை இலை சின்னம் உள்ளிட்ட அனைத்து விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசித்து முடிவுக்கு வந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அதேபோல் ஈரோடு இடைத்தேர்தலுக்காக மெகா தேர்தல் பணிக்குழுவையும் அமைத்து மக்களை சந்திக்க எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் தேர்தல் பணிக்குழு தலைவரான முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன், அனைத்து பணிகளையும் முன் நின்று செய்து வருகிறார்.

English summary

Former AIADMK minister Sengottaiyan has expressed hope that the Erode East by-election will be a turning point. Sengottaiyan said that none of the promises made by DMK during the elections have been fulfilled and said that we will definitely get the double leaf symbol.