பயங்கரவாத அமைப்புடன் தொடர்பு.. ஈரோட்டில் இளைஞர் அதிரடி கைது.. என்ஐஏ சோதனையை தொடர்ந்து நடவடிக்கை

Erode

oi-Nantha Kumar R

ஈரோடு: ஈரோடு மாவட்டத்தில் என்ஐஏ அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை நடத்திய நிலையில் பயங்கரவாத அமைப்புடன் தொடர்புடையதாக கூறி ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். மேலும் ஒருவரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

கர்நாடக தலைநகர் பெங்களூரில் கடந்த மாதம் 24ம் தேதி பெங்களூர் திலக் நகர் பகுதியில் அல்குவைதா தீவிரவாத அமைப்புடன் தொடர்பில் இருந்த அக்தர் உசேன் லஸ்கர் என்பவரை கைது செய்தனர். இவர் அளித்த தகவலின்பேரில் தமிழகத்தில் சோதனை நடந்தது.

இந்த சோதனையின்போது சில நாட்களுக்கு முன்பு சேலத்தில் பதுங்கி இருந்த அப்துல் அலி ஜூபா என்பவரை பெங்களூர் போலீசார் கைது செய்தனர்.

நாளை தமிழகத்துக்கு பிரதமர் மோடி வருகை.. ஈரோட்டில் தீவிரவாதிகளா? என்ஐஏ சோதனை.. 2 பேரிடம் விசாரணை

English summary

A man has been arrested for allegedly being associated with a terrorist organization during a raid by NIA officials in Erode district. Another person is being investigated.