மதுபோதையில் ஆற்றில் குதித்த இளைஞர்.. மின்னல் வேகத்தில் உயிரை காப்பாற்றிய சிறுவன்.. குவியும் பாராட்டு

Erode

oi-Rayar A

ஈரோடு : சத்தியமங்கலம் அருகே அதிக மதுபோதையில் ஆற்றில் குதித்த இளைஞரை உயிரை பணயம் வைத்து காப்பற்றிய சிறுவனுக்கு பாராட்டு குவிந்து வருகிறது. அதிக அளவில் இருக்கும் மதுக்கடைகளை குறைக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் விடாமல் அதிகரிக்கும் கொரோனா.. 3 லட்சத்தை தாண்டி தினசரி கேஸ்கள்.. கேரளா, கர்நாடகா மோசம்

ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அடுத்த கெம்பநாயக்கன்பாளையம் பகுதியை சேர்ந்த இளைஞர் ஜெயராமன். மதுபோதைக்கு அடிமையான இவர் சத்தியமங்கலத்தில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைக்கு சென்று மது அருந்தியுள்ளார். அவர் மிகவும் அளவுக்கு அதிகமாக மது அருந்தியதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Praise is heaped on the boy who risked his life to save a young man who jumped into a river under the influence of alcohol near Satyamangalam. The public has demanded that the number of liquor stores that are overcrowded be reduced