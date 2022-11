ஜனாதிபதியின் தோற்றம் எப்படி உள்ளது? திரிணாமுல் காங்கிரஸ் அமைச்சர் பரபர அகில் கிரி.. வெடித்த சர்ச்சை

News

oi-Nantha Kumar R

கொல்கத்தா: ஜனாதிபதி திரெளபதி முர்முவின் தோற்றம் எப்படி உள்ளது? எனக்கூறி மேற்கு வங்க அமைச்சர் அகில் கிரி பேசி சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளார். இதற்கு பாஜகவினர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில் அவரை அமைச்சர் பொறுப்பில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சி நடக்கிறது. முதல் அமைச்சராக மம்தா பானர்ஜி உள்ளார்.

இவரது அமைச்சரவையில் அமைச்சராக இருப்பவர் அகில் கிரி. இவர் மீன்வளத்துறை அமைச்சராக உள்ளார். இந்நிலையில் அகில் கிரி நந்திகிராம் பகுதியில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றார்.

முக்கிய பிரபலத்தை தட்டித் தூக்கிய பாஜக.. அமித்ஷா முன்னிலையில் இணைகிறார்? பரபர தகவல்!

English summary

How does President Droupadi Murmu look like? West Bengal Minister Akhil Giri has created a controversy by saying that. While the BJP is protesting against this, they are insisting that he should be removed from the ministerial post.