சபாஷ்! "கல்வி செலவை அரசே ஏற்கும்!" உக்ரைன் போரால் நாடு திரும்பிய மாணவர்கள்.. ஆதரவாக நிற்கும் கேசிஆர்

Hyderabad

oi-Vigneshkumar

ஹைதாராபாத்: உக்ரைனில் இருந்து திரும்பிய மாணவர்களின் படிப்பு தொடர்பாகப் பலரும் கோரிக்கை விடுத்து வரும் நிலையில், இது தொடர்பாக தெலங்கானா அரசு முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.

உக்ரைன் நாட்டின் மீது கடந்த பிப். 24ஆம் தேதி ரஷ்யா முழு வீச்சில் போரை ஆரம்பித்தது. ரஷ்ய ராணுவத்தைக் கண்டு துளியும் அஞ்சாமல் உக்ரைன் வீரர்கள் துணிச்சலாகப் போராடி வருகின்றனர்,

இந்தப் போர் 20ஆவது நாளா இன்றும் தொடர்கிறது. இதன் காரணமாக உக்ரைன் நாட்டில் வசிக்கும் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலுமாக அழிந்து போயுள்ளது என்றே சொல்லலாம்.

நல்ல சான்ஸ்.. உக்ரைன் ரஷ்ய போரில் மூக்கை நுழைக்கும் சீனா! இந்தியாவிற்கு கிடைக்கும்

English summary

Telangana Chief Minister Chandrashekar Rao says his govt will fund the fees of Students from who had gone to Ukraine to study medicine: Indian students returned from Ukraine after Russia's invasion.