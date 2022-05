கொடூரம்.. மதம்விட்டு மதம் காதல்! துடிக்க துடிக்க 20 வயது இளம்பெண் படுகொலை..பெற்றோர் வெறிச்செயல்

Hyderabad

oi-Nantha Kumar R

ஐதராபாத்: தெலங்கானா மாநிலத்தில் மதம்விட்டு மதம் காதல் செய்து மகாராஷ்டிராவுக்கு ஓடிச்சென்ற 20 வயது இளம்பெண்ணை அவரது பெற்றோர் கழுத்து அறுத்து கொன்ற பயங்கர சம்பவம் நடந்துள்ளது.

தெலங்கானா மாநிலம் அடிலாபாத் மாவட்டம் நாகல்கொண்டா கிராமத்தை சேர்ந்தவர் தேவிலால். இவரது மனைவி சாவித்ரி பாய். இந்த தம்பதியின் மகள் ராஜேஸ்வரி (வயது 20).

இவர்களின் கிராமத்தில் செய்க் அலிம் என்பவர் வசித்து வருகிறார். இவருக்கும், ராஜேஸ்வரிக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டது. இந்த பழக்கம் நாளடைவில் காதலாக மாறியது. இருவரும் அடிக்கடி வெளியே சென்று காதலை வளர்த்து வந்தனர்.

English summary

A 20-year-old girl was slitting her throat by her parent in Telangana after she fled to Maharashtra for a love affair with Muslim boy.