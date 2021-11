உங்களின் அதிகாரப்போக்கு தொடர்ந்தால்...! மத்திய அரசுக்கு தெலுங்கானா முதல்வர் எச்சரிக்கை.. ஏன் என்னாச்சு?

Hyderabad

ஹைதராபாத்: ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் அந்தந்த மாநிலத்தில் விளையக்கூடிய விவசாயிகள் உற்பத்தி செய்யும் நெல், கோதுமை உள்ளிட்ட பயிர்களை மத்திய அரசு கொள்முதல் செய்கிறது. அதன்படி தெலுங்கானா மாநிலத்திலும் மத்திய அரசு நெல் கொள்முதல் செய்து வருகிறது.

தெலுங்கானா மாநிலத்தில் 55.75 லட்சம் மெட்ரிக் டன் நெல் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு, அதில் 32.66 லட்சம் மெட்ரிக் டன் மட்டுமே கொள்முதல் செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. அதாவது கடந்த ஆண்டு 78 சதவீத பயிர்களை மத்திய அரசு கொள்முதல் செய்த நிலையில் இந்த ஆண்டு 59 சதவீதம் அளவில்தான் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

'Our protest will continue if the centre bureaucracy continues' says Telangana CM Chandrasekhar Rao Telangana Chief Minister Chandrasekhar Rao has warned that our struggle for the people will continue if the central government's bureaucracy continues. He accused the central government of ignoring their demands for 50 days in connection with the purchase of paddy