காற்றில் பறந்த புரோடோகால்.. கடுங்கோபத்தில் ஆளுநர் தமிழிசை.. மத்திய அரசுக்கு பறந்த முக்கிய ரிப்போர்ட்

Hyderabad

oi-Vigneshkumar

ஹைதராபாத்: தெலங்கானாவில் ஆளுநர் கலந்து கொள்ளும் நிகழ்ச்சிகளை மாநில அரசு அதிகாரிகள் புறக்கணிப்பதாகத் தகவல் வெளியான நிலையில், இது குறித்து ஆளுநர் தமிழிசை சில கருத்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.

தெலங்கானா மாநில ஆளுநராகத் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் உள்ளார். புதுச்சேரிக்கும் துணை நிலை ஆளுநராக உள்ளதால், இரு மாநிலங்களுக்கும் இடையே அவர் தொடர்ந்து பயணித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்.

கத்தரி வெயில் நெருங்குகிறது.. அனல், பசி மயக்கத்திற்கு 3 பேர் சுருண்டு பலி.. கிலியை தரும்

இதனிடையே தெலங்கானா அரசுடன் உடன் தமிழிசை சவுந்தரராஜனுக்கு மோதல் இருப்பதாகத் தகவல் வெளியானது. கடந்த முறை தெலங்கானா சட்டசபை கூடியபோது கூட, ஆளுநர் உரை இல்லாமல் தான் தொடங்கியது.

English summary

Telangana Governor Tamilisai Soundararajan says there are heavy protocol violations during her recent visit to Bhadrachalam: (தெலங்கானா ஆளுநர் தமிழிசையை முற்றிலுமாக புறக்கணித்த தெலங்கானா அதிகாரிகள்) Telangana Governor Tamilisai Soundararajan submitted a report to the Centre against Telangana govt.