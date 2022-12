வெறும் 5 பைசா தான்.."35 வகை டிஷ்களுடன் தாளி மீல்ஸ்"..ஆந்திர உணவகம் போட்ட அதிரடி ஆஃபர்..கூடிய கூட்டம்

Hyderabad

oi-Mani Singh S

ஹைதராபாத்: ஆந்திராவில் உள்ள ஒரு உணவகத்தில் வெறும் 5 பைசாவிற்கு 35 வகையான டிஷ்களுடன் தாளி மீல்ஸ் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இதனால், அந்த உணவகத்தில் ஆயிரக்கணக்கான உணவுப்பிரியர்கள் திரண்டனர்.

ஆந்திர மெஸ்கள் என்றாலே நமக்கு நினைவுக்கு வருவது அங்கு கிடைக்கும் அன்லிமிட்டடு மீல்ஸ்தான். அதுவும் காரசாரமாக வழங்கப்படும் இந்த மீல்ஸை விரும்பாதவர்களே இல்லை எனலாம்.

பல உணவுப்பிரியர்கள் தேடிப்போய் சாப்பிடும் இடமாகவும் ஆந்திர மெஸ்கள் இருக்கும். சென்னையில் கூட பல இடங்களில் ஆந்திர மெஸ்கள் காணப்படுகின்றன.

English summary

A restaurant in Andhra was selling thali meals with 35 varieties of dishes for just 5 paisa. Due to this, thousands of foodies thronged the restaurant.