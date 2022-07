பீச்சில் ஒரே ஜாலி.. கல்யாண நாளில் மனைவி தந்த "சர்ப்ரைஸ்".. அலறிய கணவன்.. ஹெலிகாப்டரே வந்துடுச்சு

Hyderabad

oi-Hemavandhana

ஹைதராபாத்: முதலாமாண்டு திருமண நாளில் மனைவி, கணவனுக்கு தந்த அதிர்ச்சியின் பரபரப்பு விசாகப்பட்டிணத்தில் இன்னும் நீங்கவில்லை.

ஆந்திர மாநிலம் நெல்லூரை சேர்ந்தவர் ரவி... இவர் ஹைதராபாத்தில் உள்ள சாப்ட்வேர் கம்பெனியில் வேலை செய்து வருகிறார்.

இவருக்கும் விசாகப்பட்டினத்தை சேர்ந்த சாய்பிரியா என்பவருடன் கடந்த வருடம் ஜூலை 26-ந்தேதி திருமணம் நடந்தது... சாய்பிரியாவுக்கு 22 வயதாகிறது..

சில நாட்களுக்கு முன்பு சாய்பிரியா, விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள தன்னுடைய அம்மா வீட்டிற்கு வந்திருந்தார்.. இவர்களுக்கு 26-ம்தேதி முதலாமாண்டு திருமண நாள் என்பதால், 25-ம் தேதியே மாமியார் வீட்டிற்கு ரவி சென்றுவிட்டார்.. மறுநாள் திருமண நாளை சிறப்பாக கொண்டாடவும் ரவி பல பிளான்களை வைத்திருந்தார்.. அதன்படி, மனைவி சாய்பிரியாவை அழைத்துக் கொண்டு, வைசாக் பீச்சுக்கு சென்றார்.. 2 பேருமே கடலில் ஜாலியாக குளித்து விளையாடி கொண்டிருந்தனர்..

English summary

Where did the wife go on the first wedding day and what happened in visakhapatnam விசாகப்பட்டிணத்தில் திருமண நாளில் காணாமல் போன மனைவியால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது