விமானத்திலேயே ஆபாசம்.. உச்சிக்கேறிய போதையில் பெண் சிப்பந்திக்கு தொல்லை.. 2 ரஷ்யர்கள் அட்டூழியம்!

கோவா: அமெரிக்காவில் இருந்து டெல்லி வந்த ஏர் இந்தியா விமானத்தில் 70 வயது மூதாட்டி மீது சிறுநீர் கழித்த குற்றச்சாட்டில் மும்பையை சேர்ந்த சங்கர் மிஸ்ராவை போலீசார் கைது செய்துள்ள சம்பவம் அடங்குவதற்குள் இன்னொரு பிரச்சனை எழுந்துள்ளது. கோ பர்ஸ்ட் விமானத்தில் பயணித்த ரஷ்யாவை சேர்ந்த 2 பயணிகள் பெண் சிப்பந்தியை அருகே அமரும்படி கூறி வற்புறுத்தி ஆபாசமாக பேசி தகாத வார்த்தைகளால் திட்டி தொல்லை கொடுத்த ஷாக் சம்பவம் வெளியாகி உள்ளது.

அமெரிக்காவின் நியூயார்க் விமான நிலையத்தில் இருந்து இந்தியாவுக்கு ஏர் இந்தியா விமானம் கடந்த நவம்பர் மாதம் 26ம் தேதி வந்தது. இந்த விமானத்தில் 70 வயது பெண் பயணம் செய்தார். அதேபோல் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பையைச் சேர்ந்த சங்கர் மிஸ்ரா (வயது 34) என்பரும் பயணித்தார்.

இந்நிலையில் தான் சங்கர் மிஸ்ரா குடிபோதையில் 70 வயது பெண் மீது சிறுநீர் கழித்ததாக கூறப்படுகிறது. இதுபற்றி அந்த பெண் விமான நிறுவனத்தில் புகார் அளித்த நிலையில் போலீசார் விசாரணையை தொடங்கினர். சங்கர் மிஸ்ரா தலைமறைவான நிலையில் லுக்அவுட் நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டது.

2 Russian tourist misbehaves with flight attendant on GO First flight Another problem has arisen before the police arrested Shankar Mishra from Mumbai on charges of urinating on a 70-year-old woman on an Air India flight from the US to Delhi. A shocking incident has come to light where 2 passengers from Russia who were traveling in the Go First flight forced the female pilot to sit next to them, spoke obscenities and harassed them with inappropriate words.