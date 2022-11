“ஷாக்” ஆன பாஜக.. மோடியின் குஜராத்திலேயே “டஃப்” கொடுத்த காங்கிரஸ்! இது 2017 ரிசல்ட்!

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

காந்திநகர்: குஜராத் மற்றும் இமாச்சல் பிரதேச மாநிலங்களில் ஆளும் பாரதிய ஜனதா கட்சி அரசின் பதவிக்காலம் நிறைவடைய உள்ள நிலையில் இன்று தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட உள்ளது. இந்த நிலையில் கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு குஜராத் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகளை சற்று அலசுவோம்.

குஜராத் மற்றும் இமாச்சல பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் பாஜக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. குஜராத்தில் ஆளும் பாஜக அரசின் பதவிக்காலம் அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி 18 ஆம் தேதி நிறைவடைகிறது.

இமாச்சல பிரதேசத்தில் 2023 ஜனவரி 8 ஆம் தேதி அரசின் பதவிகாலம் முடிவடைய உள்ளது. இந்த நிலையில் இன்று 2 மாநிலங்களின் தேர்தல் தேதி மற்றும் வாக்கு எண்ணிக்கை நாள் ஆகியவற்றை தேர்தல் ஆணையம் அறிவிக்கிறது.

பெண்களே.. வீட்டில் திரிசூலத்தை வைத்து கொள்ளுங்கள்.. பாஜக தலைவர் பரபர பேச்சு.. காரணத்தை பாருங்க

English summary

As the tenure of the ruling Bharatiya Janata Party government in Gujarat and Himachal Pradesh is coming to an end, the election date is to be announced today. In this situation, let's analyze the results of Gujarat assembly election 2017.