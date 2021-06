"எனக்கு சளி பிடிச்சிருக்கு".. தன்னந்தனியாக மருத்துவமனைக்கு வந்த 3 வயது சிறுமி.. வைரலாகும் புகைப்படம்

India

oi-Vishnupriya R

கொஹிமா: பெற்றோர் பணிக்கு சென்றுவிட்டதால் அவர்களை தொல்லை செய்ய விரும்பாத 3 வயது சிறுமி, தனக்கு சளி அறிகுறி இருந்ததை அடுத்து அவராகவே அங்குள்ள சுகாதார நிலையத்திற்கு உடற்சோதனை செய்த புகைப்படம் வைரலாகி வருகிறது.

கொரோனா பரவலின் இரண்டாவது அலை தற்போது சிறியவர்களையும் பாதித்து வருகிறது. இது தொற்று வியாதி என்பதால் நோய் பாதித்தவர்கள் தனியாக சென்று சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள்.

அந்த வகையில் சுய விழிப்புணர்வு மற்றும் பொறுப்புணர்வை உணர்ந்த 3 வயது சிறுமி தற்போது இணையத்தில் டாக் ஆஃப் தி டவுன் ஆகியுள்ளார். வாருங்கள் அவர் என்ன செய்தார் என்பதை பார்ப்போம்.

English summary

3 Years old girl in Nagaland who had cold symptoms goes to doctor herself as her parents out for work.