பஞ்சாபில் 88 வயது ஏழை தாத்தாவுக்கு அடித்த யோகம்.. லாட்டரி பரிசால் ஓவர் நைட்டில் கோடிகளை அள்ளினார்

oi-Mani Singh S

அமிர்தசரஸ்: பஞ்சாப் மாநிலத்தை சேர்ந்த ஏழைத்தொழிலாளியான 88-வயதான முதியவருக்கு லாட்டரியில் ரூ. 5 கோடி பரிசு அடித்துள்ளது. சுமார் 35 வருடங்களாக லாட்டரி சீட்டுக்கள் வாங்கும் பழக்கம் கொண்ட இவருக்கு ஒருவழியாக இத்தனை ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு லாட்டரியில் பரிசு கிடைத்துள்ளது. இந்த லாட்டரி பரிசு அடித்ததால் உற்சாகத்தில் மிதக்கும் தாத்தா கூறிய தகவல்களையும் அவருக்கு இந்த பரிசு லாட்டரி எப்படி அடித்தது என்ற விவரங்களையும் இங்கே காணலாம்.

சாதாரண ஏழையாக இருந்து ஒரே பாட்டில் பணக்காரர் ஆவது எல்லாம் சினிமாவில் அடிக்கடி பார்த்து இருப்போம் . ஆனால், நிஜ வாழ்க்கையிலும் இப்படி நடந்துவிடும் என்பதற்கு உதாரணம் போல பஞ்சாபில் ஒரு சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது.

88-வயதான ஏழை முதியவர் ஒருவருக்கு ரூ. 5 கோடி பரிசுத்தொகை கொண்ட லாட்டரி பரிசு அடித்துள்ளது. இதனால், எல்லையில்லா மகிழ்ச்சியில் மஹந்த் துவராகா தாஸ் என்ற அந்த முதியவர் திளைத்து வருகிறார். இந்த சுவாரசிய நிகழ்வு குறித்த விவரம் வருமாறு:

English summary

An 88-year-old man, a poor laborer from Punjab, won a lottery prize of Rs. 5 crore prize has been won. He has a habit of buying lottery tickets for about 35 years and has somehow got a prize in the lottery after all these years. Here you can find the details of how the grandpa won the lottery and how he won the lottery.