5 கொடூரர்கள்.. ஆட்டோவில் பயணித்த பெண்ணை கடத்தி.. கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம்.. குஜராத்தில் கொடுமை

காந்தி நகர்: குஜராத் மாநிலத்தில் 31 வயது பெண்ணை கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததாக 5 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பாதிக்கப்பட்ட பெண் ஏற்கெனவே மனநல சிகிச்சை எடுத்து வந்த நிலையில் தற்போது இந்த கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டடுள்ளனர்.

சம்பவம் தொடர்பாக காவல்துறை குற்றவாளிகளை தீவிரமாக தேடி வருகிறது.

A case has been filed against 5 people for gang-raping a 31-year-old woman in the state of Gujarat. The victim was subjected to this cruelty even though she was already receiving psychiatric treatment. The police are actively searching for the culprits in connection with the incident.