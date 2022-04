கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா? மைனர் சகோதரிகளை சீரழித்த சித்தப்பா! ஊரையே உலுக்கிய வழக்கு! அதிர்ந்த போலீஸ்!

India

oi-Rajkumar R

ஜெய்ப்பூர் : ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்ப்பூர் அருகே திருமணம் செய்து கொள்வதாகவும், மேற்படிப்பு படிக்க வைப்பதாக கூறி சகோதரிகளை கடத்திச் சென்று பாலியல் வன்கொடுமை செய்த இருவரை காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து கைது செய்தனர்.

இந்தியாவில் குறிப்பாக வட மாநிலங்களில் பெண்கள், 18 வயதுக்குட்பட்ட சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்படும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது.

தலைநகரான டெல்லியில் நடைபெற்று வரும் நிகழ்வுகள் மிகக் கொடூரமாக உள்ளதுதான் வேதனை. அதற்கு அடுத்தபடியாக ராஜாஸ்தான், மேற்கு வங்காளம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் மைனர் சிறுமிகளுக்கு வன்கொடுமைகள் நாளுக்கு நாள் அரங்கேறி வருகின்றன.

English summary

Police have arrested two men for abducting and sexually abusing their sisters near Jaipur, Rajasthan, on the pretext of getting married and pursuing higher studies.