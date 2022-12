இது நமக்கு தேவை தானா கோபி? பேயை விரட்டுவதாக ரூ.35 லட்சம் அபேஸ்.. மூடநம்பிக்கையால் ஏமாந்த குடும்பம்

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: வீட்டில் 82 ஆண்டுகளாக ஆவி மறைந்திருப்பதாகவும் அதை ஓட்டுவதாகவும் கூறி ரூ.35 லட்சத்தை போலி மந்திரவாதிகள் அபேஸ் செய்துள்ள சம்பவம் குஜராத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குஜராத் மாநிலத்தின் பனஸ்கந்தா மாவட்டத்தில் உள்ள கெலா கிராமத்தில் ஒரு பண்ணையார் குடும்பம் வசித்து வந்திருக்கிறது. இந்த குடும்பம் அதீத கடவுள் நம்பிக்கையை கொண்ட குடும்பமாகும்.

இந்நிலையில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக குடும்பத்தினர் பல இழப்புகளை சந்தித்து வந்துள்ளனர். இதனால் குடும்பம் முழுவதும் சோகத்தில் மூழ்கி இருந்திருக்கிறது.

English summary

The incident of Rs 35 lakh by fake magicians who claimed that the spirit had been hiding in the house for 82 years and was driving it, caused a sensation in Gujarat.