பாஜகவுக்கு இணையாக கோதாவில் காங்கிரஸ்.. மல்லுகட்டும் மணிப்பூர் சட்டசபை தேர்தல்: ஏபிபி-சி வோட்டர்ஸ்

இம்பால் : விரைவில் நடைபெற உள்ள மணிப்பூர் சட்டமன்ற தேர்தலில் பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் இடையே கடும் போட்டி நிலவும் நிலையில் தொங்கு சட்டசபை அமைக்கப்படும் அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளதாக ஏபிபி- சி ஓட்டர்ஸ் நிறுவனம் இணைந்து நடத்திய கருத்துக்கணிப்பில் தெரியவந்துள்ளது.

மணிப்பூர் உத்தரகண்ட் பஞ்சாப் கோவா உத்தரபிரதேசம் ஆகிய 5 மாநிலங்களுக்கான சட்டசபை பதவி காலம் விரைவில் முடிவடைய உள்ள நிலையில் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அந்த மாநிலங்களில் தேர்தல் தேதிகள் அறிவித்துள்ளது.

மணிப்பூர் மாநிலத்தில் உள்ள 60 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் தேதியை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ள நிலையில் பிப்ரவரி 27 மற்றும் மார்ச் 3 ஆகிய தேதிகளில் இரண்டு கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

English summary

A joint poll by ABP-C Otters has revealed that a hung assembly is likely to be formed amid stiff competition between the BJP and the Congress in the forthcoming Manipur assembly elections.