என்ன ஆம் ஆத்மியின் அடுத்த குறி இந்த மாநிலமா! நேரா மோடியின் சாம்ராஜ்ஜியத்தில் கை வைக்கும் கெஜ்ரிவால்

oi-Nantha Kumar R

சூரத்: டெல்லியை தொடர்ந்து பஞ்சாப்பில் ஆம்ஆத்மி கட்சி ஆட்சியை பிடித்துள்ளது. இதன் அடுத்த இலக்காக குஜராத் உள்ளது. சொந்த மாநிலத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் சாம்ராஜ்யத்தை உடைக்க ஆம்ஆத்மி வியூகம் வகுத்து வருகிறது.

டெல்லியில் முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தலைமையிலான ஆட்சி நடந்து வருகிறது. டெல்லி மட்டுமின்றி இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் கட்சியை வளர்க்க வேண்டும் என அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் செயல்பட்டு வருகிறார்.

இதனால் கட்சி துவங்கிய 10 ஆண்டுகளில் ஏறக்குறைய இந்தியாவின் பல மாநிலங்களுக்கு அவர் சுற்றுப்பயணம் செய்துள்ளார். மேலும் கோவா, பஞ்சாப், கர்நாடகம் உள்ளிட்ட பல மாநில சட்டசபை, பாராளுமன்றம், உள்ளாட்சி தேர்தல்களில் ஆம்ஆத்மி கட்சியை களமிறக்கி உள்ளார்.

2 வருட பிளான்! சறுக்கல்களுக்கு இடையே சாதித்த ஆம்ஆத்மி! பஞ்சாப்பில் ஆட்சியை பிடித்ததன் சீக்ரெட்!

English summary

Following Delhi, the Aam Aadmi Party is in power in Punjab. The next target is Gujarat. The Aam Aadmi Party strategy to break Prime Minister Narendra Modi's empire in his home state.