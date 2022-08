சிஏஏவுக்கு எதிர்ப்பு.. 2 ஆண்டுகளுக்கு மீண்டும் வெடிக்கும் போராட்டம்.. அஸாமில் துவங்கியது

India

oi-Nantha Kumar R

கவுகாத்தி: 2 ஆண்டு இடைவெளிக்கு பிறகு அஸாமில் மீண்டும் சிஏஏ எனும் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிராக மீண்டும் போராட்டம் வெடித்துள்ளது. வரும் நாட்களில் இந்த போராட்டம் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் மிகப்பெரிய அளவில் நடக்கலாம் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

மத்திய பாஜக அரசு சார்பில் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் (சிஏஏ) கொண்டு வரப்படுவதாக அறிவிப்பு செய்யப்பட்டது. எதிர்ப்புக்கு மத்தியில் கடந்த 2019 டிசம்பரில் இந்திய குடியுரிமை திருத்த சட்டம் நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது.

இது கடும் சர்ச்சையை கிளப்பியது. அதாவது இந்தியாவில் உள்ள முஸ்லிம் மக்களுக்கு எதிரானதாக இது அமைந்துள்ளது என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

After 2 year Gap Protest Against CAA In Assam After a gap of 2 years, protests against the Citizenship Amendment Act (CAA) have broken out again in Assam. It has been reported that this protest may take place on a large scale in the North-Eastern states in the coming days.