பயங்கர கனவு.. ஆடு வெட்டுவதாக நினைத்து அந்தரங்க உறுப்பை வெட்டிய நபர்.. கானா நபரின் அதிர்ச்சி சம்பவம்

oi-Nantha Kumar R

அக்ரா: கானாவில் வீட்டில் தூங்கியபோது வந்த கனவால் ஆட்டை வெட்டுவதாக நினைத்து அந்தரங்க உறுப்பை ஒருவர் வெட்டிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ஒவ்வொரு மனிதரும் தனது தூக்கத்தில் கனவு காண்பதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர். இதில் நல்ல கனவு, கெட்ட கனவு என இருவகைகளாக வகைப்படுத்தி உள்ளனர். தங்களின் நன்மை பயக்கும் வகையில் வரும் கனவுகள் நல்ல கனவுகள் எனவும், தனக்கு அல்லது குடும்பத்தினருக்கு கெடுதல் நடக்கும் படியான கனவை தீய கனவு எனவும் கூறுகின்றனர்.

இருப்பினும் கனவு என்பது என்ன? என்பது தொடர்பாக ஒரு முழுமையான அறிவியல் புரிதல் இன்னும் இல்லாத நிலையே உள்ளது. இந்நிலையில் தான் கானா நாட்டு விவசாயி கனவால் பாதிக்கப்பட்டு உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். அதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:

In Ghana, a man cut his penis after thinking he was going to slaughter a goat while sleeping at home.