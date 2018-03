அஸ்ஸாமில் இருந்து கமதாபூரை தனி மாநிலமாக பிரிக்க கோரி மாணவர்கள் ரயில் மறியல்

கோக்ராஜர்: அஸ்ஸாமில் இருந்து கமதாபூரை பிரித்து தனி மாநிலமாக அறிவிக்கக் கோரி மாணவர்கள் 12 மணி நேர ரயில் மறியல் போராட்டம் நடத்தினர்.

அஸ்ஸாம், மேற்கு வங்கம், பீகார் மாநிலங்களில் கோச்- ராஜ்போங்சி சமூகத்தினர் பெரும்பான்மையினராக வாழ்கின்றனர். இந்த மக்கள் வாழும் பகுதிகளை ஒருங்கிணைத்து தனிநாடு கோரி 1995-ம் ஆண்டு முதல் ஆயுதப் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.

அதேநேரத்தில் இப்பகுதிகளை ஒருங்கிணைத்து தனி மாநிலம் அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் வலியுறுத்தப்பட்டு வருகிறது. மேலும் கோச்-ராஜ்போங்சி சமூகத்தினரை பழங்குடி மக்கள் பட்டியலில் சேர்க்கவும் கோரி போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.

Members of All Koch-Rajbongshi Students’ Union (AKRSU) staged rail blockade in #Assam's Kokrajhar over their demand of ST categorization of Koch-Rajbongshi community and formation of separate Kamatapur state; four trains have been cancelled because of the protest till now pic.twitter.com/BatsDhOTVi