பளிச் பளிச்.. ஒரே நேரத்தில் 3000 கேமரா! மாண்புமிகு ‘ரோஜா’ செய்த சாதனை! இப்படி கூட சாதனை பண்ணலாமா?

India

oi-Rajkumar R

அமராவதி : முன்னாள் நடிகையும், ஆந்திர மாநில அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றுள்ள மாண்புமிகு அமைச்சரான ரோஜா ,தற்போது புதிய சாதனை ஒன்றைப் படைத்து வொண்டர் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட் கின்னஸ் சாதனை புத்தகத்தில் இடம் பெற்றுள்ளார்.

1990களில் தமிழகம் மட்டுமல்லாது தெலுங்கு, கன்னட திரையுலகில் கனவுக் கன்னியாக வலம் வந்தவர் நடிகை ரோஜா, இயக்குனர் ஆர்.கே.செல்வமணியை திருமணம் செய்து கொண்டு செட்டில் ஆன நிலையில், பின்னர் சின்னத்திரை வெள்ளித்திரைகளில் அவ்வப்போது தலைகாட்டி வந்தார்.

இந்நிலையில் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியில் பி ன்னை இணைத்துக் கொண்டு கட்சிக்காக தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

English summary

The former actress and the Honorable Minister of the Andhra Pradesh Cabinet, Roja, is currently a new record in the Wonder Book of Record's Guinness Book of Records.