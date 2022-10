"கட்சியில் இணையாததால் கங்குலியை பாஜக அவமானப்படுத்துகிறது" திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பரபர குற்றச்சாட்டு!

India

oi-Yogeshwaran Moorthi

கொல்கத்தா: பாஜகவில் இணையாததால் இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் சவுரவ் கங்குலியை பாஜக அவமானப்படுத்துகிறது என்று திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி குற்றம்சாட்டியுள்ளது.

கடந்த 2019ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பிசிசிஐ-யின் தலைவராக இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் கங்குலியும், செயலாளராக மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா மகனான ஜெய் ஷாவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.

இதனைத்தொடர்ந்து பிசிசிஐ விதிகளில் திருத்தம் செய்துகொள்ள உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியதையடுத்து, கங்குலி மற்றும் ஜெய் ஷா ஆகியோர் தங்களின் பதவிகளில் 3 ஆண்டுகள் பணியாற்றும் வாய்ப்பு உருவாகியது.

English summary

Trinamool Congress accused the BJP of trying to humiliate the former Indian skipper Sourav Ganguly as it failed to induct him into the party