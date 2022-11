எங்க வேட்பாளரை பாஜக கடத்திருச்சு.. குண்டை போட்ட ஆம் ஆத்மி! குஜராத் தேர்தலில் புதிய பிரச்சனை

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

காந்திநகர்: குஜராத் சட்டசபைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் சூரத் கிழக்கு தொகுதி வேட்பாளர் கஞ்சன் ஜரிவாலாவை காணவில்லை என ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தலைவர் அர்விந்த் கெஜ்ரிவால் குற்றம் சாட்டி இருக்கிறார்.

27 ஆண்டுகளாக பாஜக ஆட்சியில் இருந்து வரும் குஜராத் மாநிலத்தில் வரும் டிசம்பர் மாதம் 2 கட்டங்களாக சட்டசபை தேர்தல் நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்து உள்ளது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ஆகியோரின் சொந்த மாநிலமான குஜராத் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் கோட்டையாக கருதப்படுகிறது.

கம்பேக் கொடுக்கிறேன்! அமெரிக்க தேர்தலில் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார் டொனால்ட் டிரம்ப்.. பரபர அறிவிப்பு

English summary

AAP leaders complaint that, "Our candidate from Surat (East), Kanchan Jariwala, and his family missing since yesterday. First, BJP tried to get his nomination rejected. But his nomination was accepted. Later, he was being pressurised to withdraw his nomination. Has he been kidnapped?"