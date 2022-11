"குஜராத் மோர்பி பால விபத்துக்கு காரணமானவர்களை பாஜக பாதுகாக்கிறது" -கெஜ்ரிவால் விளாசல்

India

அகமதாபாத்: குஜராத் மோர்பி பால விபத்துக்கு காரணமானவர்களை பாஜக பாதுகாக்கிறது. குஜராத்துக்கு புதிய என்ஜின் அரசாங்கம் தான் தேவை. இரட்டை என்ஜின் துருபிடித்துவிட்டது. பழசாகிவிட்டது என்றும் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் குஜராத்தில் பாஜகவை விளாசி பிரசாரம் மேற்கொண்டார்.

குஜராத் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு தேர்தல் களம் உச்ச கட்ட பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குஜராத் சட்டமன்ற தேர்தலில் தீவிர கவனம் செலுத்தி வரும் ஆம் ஆத்மி கட்சி அனல் பறக்கும் தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளது.

BJP defends those responsible for Gujarat Morbi bridge accident. Gujarat needs a new engine government. Twin engine rusted. Arvind Kejriwal campaigned against the BJP in Gujarat saying that it has become fruit.