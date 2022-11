சிஏஏக்கு “நோ என்ட்ரி”.. குடிமக்களை தீர்மானிக்க பாஜக யார்? குஜராத் தேர்தல் வருதில்ல - மம்தா கேள்வி

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கொல்கத்தா: குஜராத் மாநில சட்டசபைத் தேர்தலுக்காக சிஏஏவை பாஜக கையில் எடுப்பதாக மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி குற்றம்சாட்டி இருக்கிறார்.

மேற்கு வங்க மாநிலம் கிருஷ்ணாநகரில் பேசிய அவர், "மேற்கு வங்கத்தில் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தை அமல்படுத்த விட மாட்டேன்.

குடியுரிமை சட்டத் திருத்தத்தையும், தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டையும் குஜராத் தேர்தல் காரணங்களுக்காகவே பாஜக கையில் எடுத்து உள்ளது.

English summary

Trinamool Congress president and West Bengal CM Mamata Banerjee said that, "BJP taking CAA and NRC matter only for Gujarat election. I will not allow caa in West Bengal."