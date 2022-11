அரை நிர்வாணமாக்கி.. பெல்ட்டால் அடித்த கொடூரம்! சத்தீஸ்கரில் பீஃப் விற்றதாக 2 பேர் மீது தாக்குதல்

India

oi-Halley Karthik

ராய்ப்பூர்: சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தின் பிலாஸ்பூரில் மாட்டிறைச்சி விற்றதாக கூறி இரண்டு பேரை சிலர் கடுமையாக தாக்கியுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தாக்கியவர்கள் வலதுசாரி அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் என்று உள்ளூர் மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இவர்கள் மாட்டுக்கறி விற்றவர்களை சட்டையை கழற்ற வைத்து பெல்டால் அடித்து இழுத்து சென்றுள்ளனர்.

இது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவிய நிலையில் தாக்குதலுக்கு உள்ளான இருவர் மட்டும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

In Bilaspur, Chhattisgarh, two people were severely beaten up for selling beef. Locals said the attackers belonged to a right-wing organization. They made the beef sellers take off their shirts and beat them with belts. As the related video spread rapidly on social media, only two people who were attacked have been arrested.