கசிந்த மகளின் ஆபாச வீடியோ.. விசாரிக்க சென்ற BSF தந்தை படுகொலை.. 7 பேர் கைது.. குஜராத்தில் ஷாக்

காந்திநகர்: குஜராத் மாநிலத்தில் எல்லை பாதுகாப்பு படையை (BSF) சேர்ந்தவர் ஒருவர் தனது மகளின் ஆபாச வீடியோ வெளியான விவகாரம் தொடர்பாக நியாயம் கேட்க சென்ற இடத்தில் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

குஜராத் மாநிலத்தின் கெடா மாவட்டத்தின் நாடியாத் தாலுகாவில் மெலாஜி வகேலா என்பவர் வசித்து வந்தார். இவர் எல்லை பாதுகாப்பு படையில் 56வது பட்டாலியனில் ஹவால்தாராக பணியாற்றி வருகிறார். சமீபத்தில் இவருக்கு ஜம்முவிலிருந்து ராஜஸ்தானுக்கு பணி மாறுதல் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அதேபோல 15 நாட்கள் விடுப்பும் கிடைத்திருக்கிறது. இவ்வாறு இருக்கையில் குடும்பத்தினருடன் சந்தோஷமாக இருக்க அவர் வீடு திரும்பியுள்ளார்.

ஆனால் இங்குதான் இவருக்கு ஒரு அதிர்ச்சி காத்திருந்திருக்கிறது. அதாவது, இவருடைய செல்போனில் ஒரு வீடியோ ஒன்று வாட்ஸ்அப் வழியாக வந்துள்ளது. வீடியோவில் இவருடைய 16 வயது மகள் வேறு ஒரு நபருடன் உடலுறவில் ஈடுபட்டிருக்கிறார். இதனை கண்டு அதிர்ந்த அவர் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் உறைந்துபோயுள்ளார். பின்னர் மகளிடம் விசாரித்து அந்த நபர் யார் என்று கேட்டு அவரின் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார்.

