"பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் ஆபாசம்" நீதிமன்றத்தை நாடிய சமூக ஆர்வலர்.. நீதிபதி சொன்ன பரபர கருத்து!

India

oi-Yogeshwaran Moorthi

அமராவதி: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு தடை கோரி ஆந்திரப் பிரதேச உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடரப்பட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தனியார் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பெரும் ரசிகர்கள் பட்டாளம் இருக்கிறது. பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி தொடங்கிவிட்டால், அதில் பங்கேற்கும் போட்டியாளர்கள், அவர்களின் நடவடிக்கைகள், அதனை வைத்து உருவாக்கப்படும் மீம்ஸ், வீடியோக்கள் என்று இளைஞர்களிடையே கொண்டாட்டத்தில் ஏற்படுத்தும்.

முதல்முதலாக இந்தியில் தான் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது. இந்தியில் பிரபல பாலிவுட் நடிகர் சல்மான் கான் தொகுத்து வழங்கினார். இதனைத்தொடர்ந்து தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் என பல்வேறு மொழிகளில் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

English summary

Andhra Pradesh High Court heard the petition filed to ban Big Boss reality show. Petitioner's lawyer argued that there is a lot of obscenity in Bigg Boss and alleged that TV shows are not following Indian Broadcasting Foundation guidelines.