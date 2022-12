“மக்களிடம் மன்னிப்பு கேளுங்க”.. ராமர் பாலம் விவகாரத்தில் காங்கிரஸ் விளாசல்.. கையை பிசையும் பாஜக

India

oi-Halley Karthik

ராய்பூர்: ராமர் பாலம் விவகாரத்தில் மக்களை தவறாக வழிநடத்தியதற்காக அவர்களிடம் பாஜக மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று சத்தீஸ்கர் முதலமைச்சர் பூபேஷ் பாகேல் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

கடந்த 22ம் தேதி நாடாளுமன்றத்தில் ஹரியானா எம்பி கார்த்திகேய ஷர்மா ராமர் பாலம் தொடர்பாக கேள்வி ஒன்றை எழுப்பி இருந்தார். அதாவது, ராமர் பாலம் குறித்த பல ஆண்டுகளாக ஆய்வு நடத்தி வருகிறீர்கள் இந்த ஆய்வின் முடிவு என்ன சொல்கிறது? என்பதுதான் அந்த கேள்வி. இதற்கு மத்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் பதிலளித்திருந்தார்.

அந்த பதிலில், "ராமர் பாலம் குறித்து இஸ்ரோ உதவியுடன் பல ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த பாலம் அமைந்திருந்ததாக சொல்லப்பட்ட இடம் துல்லியமாக புகைப்படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதை ஆய்வு செய்தபோது ராமேஸ்வரத்திலிருந்து தலை மன்னார் வரை உள்ள இந்த திட்டுக்கள் சுண்ணாம்பு கற்களால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என்பது தெரிய வந்துள்ளது. நாம் நம்மிடம் இருக்கும் தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் ஹரப்பா நாகரிகத்தை கூட நாம் கண்டுபிடித்துள்ளோம்.

English summary

Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Bagel has urged the BJP to apologize to the people for misleading them on the Ram Bridge issue.