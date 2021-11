சத்தீஸ்கரில் பெட்ரோல், டீசல் விலை குறைப்பு.. வாகன ஓட்டிகள் மகிழ்ச்சி.. ஆனா அரசுக்கு 1000 கோடி இழப்பு

India

oi-Udhayabaskar

ராய்ப்பூர் : பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் மீதான வாட் எனப்படும் மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட வரியை சத்தீஸ்கர் மாநில அரசு குறைத்துள்ளது.

பெட்ரோல், டீசல் மீதான கலால் வரியை மத்திய அரசு குறைத்தது மட்டுமின்றி மாநில அரசுகளும் வாட் வரியை குறைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்திருந்தது.

இதை அடுத்து காங்கிரஸ் ஆளும் மாநிலங்கள் உள்பட 25 மாநிலங்கள் பெட்ரோல், டீசல் மீதான மதிப்பு கூட்டு வரியை குறைத்துள்ளன.

English summary

The Chhattisgarh government has reduced the value added tax (VAT) on petrol and diesel, It has been decided to reduce VAT on diesel by 2 per cent and VAT on petrol by 1 per cent. The state government is expected to lose about Rs 1,000 crore in taxes due to the price cut.