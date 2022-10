குஜராத்தில் பொது சிவில் சட்டம்: 'தேர்தல் வந்தாலே இப்படித்தான்' பாஜகவை தாக்கிய அசாதுதின் ஓவைசி

India

oi-Mani Singh S

அகமதாபாத்: குஜராத்தில் பொது சிவில் சட்டத்தை அமல்படுத்த பாஜக அரசு தீவிரம் காட்டி வரும் நிலையில், இது சமத்துவத்துக்கு எதிரானது என ஏஐஎம்ஐஎம் கட்சி தலைவர் அசாதுதின் ஓவைசி தெரிவித்துள்ளார்.

பாஜகவின் கோட்டையாக விளங்கும் குஜராத்தில் விரைவில் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

இதனால் இந்த தேர்தலில் எப்படியாவது பாஜகவை வீழ்த்திவிட வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் ஒருபுறமும், டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் ஆம் ஆத்மி கட்சி ஒருபுறமும் தீவிர முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறது.

English summary

AIMIM party leader Asaduddin Owaisi has said that while the BJP government is serious about implementing the Common Civil Code in Gujarat, it is against equality.