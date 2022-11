ஜடேஜாவுக்கு தடையா? இந்திய ஜெர்சியுடன் பாஜக பிரச்சாரம்! பிசிசிஐக்கு தர்ம சங்கடம் - வலுக்கும் புகார்

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

காந்திநகர்: குஜராத் மாநில தேர்தலில் பாஜக சார்பில் போட்டியிடும் தனது மனைவிக்கு ஆதரவாக இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ரவீந்திர ஜடேஜா வாக்கு சேகரித்து வெளியிட்ட போஸ்டரில் இந்திய அணியின் சீருடையுடன் இருக்கும் அவரது புகைப்படம் சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது.

வரும் டிசம்பர் மாதம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவின் சொந்த மாநிலமான குஜராத்தில் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்து இருக்கிறது.

டிசம்பர் 1 மற்றும் 5 ஆகிய தேதிகளில் குஜராத் மாநில சட்டசபைத் தேர்தல் 2 கட்டங்களாக நடத்தப்பட உள்ளன. இதில் ஆளும் பாஜக, காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மி ஆகிய கட்சிகளுக்கு இடையே மும்முனை போட்டி நிலவி வருகிறது.

English summary

A poster of Indian cricketer Ravindra Jadeja in support of his wife, who is contesting for the BJP in the Gujarat state election, has sparked controversy with his photo in the Indian team uniform.