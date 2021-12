திடீரென கலர் மாறிய வாரணாசி காங். அலுவலகம்.. சொந்த கட்சியினருக்கே தெரியாதாம்.. அப்படி என்ன நடந்தது?

India

வாரணாசி: உத்தரப் பிரதேசத்தில் அடுத்தாண்டு சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில், வாரணாசியில் அமைந்துள்ள கட்சி அலுவலகத்திற்குக் காங்கிரஸ் கட்சியினருக்கே தெரியாமல் வேறொரு பெயிண்ட் அடிக்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உத்தரப் பிரதேசம், பஞ்சாப் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களில் அடுத்தாண்டு சட்டசபை சேர்தல் நடைபெறுகிறது. 2024 மக்களவை தேர்தலுக்கான ஒரு முன்னோட்டமாக இதைக் கருதலாம் எனத் தேர்தல் வல்லுநர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

அதிலும் கூட பிரதமர் மோடி மக்களவையில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள மாநிலம் என்பதால் உத்தரப் பிரதேச தேர்தல் அதிக முக்கியத்துவத்தைப் பெறுகிறது.

English summary

Congress has lodged a protest with the authorities after its office near Maidagin was painted pink ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit. Uttar Pradesh election 2022 latest updates in tamil.