ஆல் ரவுண்டராக ஜொலிக்கும் அஸ்வின்.. இந்திய கேப்டன்சிக்கு தகுதியானவர்.. ராகுலால் கொதிக்கும் ரசிகர்கள்!

டாக்கா: இந்திய அணியில் சிறந்த ஆல் ரவுண்டராக உருவெடுத்துள்ள அஸ்வினை, சில ஆண்டுகளுக்கு டெஸ்ட் கேப்டனாக நியமிக்க வேண்டும் என்று ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர். எப்படி கும்ப்ளே இந்திய அணியின் கேப்டனாக இருந்து அணியை வழிநடத்தி தோனியின் கைகளில் ஒப்படைத்தாரோ, அதேபோல் அஸ்வின் இந்திய அணியை வழிநடத்தி இளம் வீரரிடம் ஒப்படைக்கலாம் என்று ரசிகர்கள் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

வங்கதேச அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இந்தியா அணி 3 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றுள்ளது. இந்த வெற்றியின் மூலம் 2-0 என்ற கணக்கில் வங்கதேச அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரை கைப்பற்றி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரிலும் முன்னிலைப்படுத்திக் கொண்டுள்ளது.

அதிலும் 74 ரன்களில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து இந்திய அணி தடுமாறிய நிலையில், ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் மற்றும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் ஆகியோரின் சிறப்பான ஆட்டத்தால் இந்திய அணி வெற்றியை பெற்றுள்ளது. 7 விக்கெட்டுகள் சரிந்தாலும், அஸ்வின் மற்றும் ஸ்ரேயாஸ் ஆகியோர் ப்ரஷர் இல்லாமல் ஆடியது ரசிகர்களிடையே கொண்டாட்டத்தை ஏற்படுத்தியது.

Fans are demanding on social media that Ashwin, who has emerged as the best all-rounder in the Indian team, should be appointed as Test captain for a few years. Just as Kumble captained the Indian team and left it in Dhoni's hands, similarly Ashwin can lead the Indian team and hand it over to the young player.