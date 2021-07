மேக வெடிப்பு, நிலச்சரிவு ,பலர் மாயம்.. தர்மசாலாவில் திடீர் வெள்ளப் பெருக்கு.. என்ன காரணம்

India

சிம்லா: ஹிமாச்சல பிரதேச மாநிலத்தின் தர்மசாலாவில் பகுதிகளில் மேக வெடிப்பு கனமழை கொட்டித் தீர்த்து வருகிறது. இதனால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

வடகிழக்கு மாநிலங்களில் கடந்த 10ஆம் தேதி தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கியது. இதனால் கடந்த சில நாட்களாகவே வட மாநிலங்களில் நல்ல மழை பெய்து வருகிறது.

இந்நிலையில், இமாச்சல் பிரதேசம் மாநிலத்தில் முக்கிய சுற்றுலாத் தலமான தர்மசாலாவில் கடந்த சில மணி நேரங்களாகக் கனமழை கொட்டித் தீர்த்து வருகிறது.

Cloudburst in Dharamshala Today around 3000mm of rainfall has been recorded in and around Dharamshala. Terrifying videos of Dharamshala cloud brust are now viral on the internet.