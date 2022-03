கோவா சட்டசபை தேர்தல்: தொங்கு சட்டசபை?.. ஆட்சி அமைப்பது யார்? தீர்மானிக்கும் சக்தியாகும் திரிணாமூல்?

India

oi-Vishnupriya R

கோவா: கோவாவில் சட்டசபை தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கையில் பாஜக 17 இடங்களிலும் காங்கிரஸ் 17 இடங்களிலும் முன்னிலை வகித்து வருகிறது. திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சி 3 இடங்களில் முன்னிலை வகித்து வருகிறது. இதர கட்சிகளும் 3 இடங்களில் முன்னிலை வகித்து வருகிறது. எனவே கோவாவில் ஆட்சி அமைப்பது யார் என்பதை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக திரிணாமூல் காங்கிரஸ் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

5 மாநில தேர்தல்... தொடங்கியது வாக்கு எண்ணிக்கை: ஆட்சியை பிடிக்கப்போவது யார்?

கோவாவில் உள்ள 40 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 14 ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெற்றது. அங்கு பாஜக ஆட்சி நடைபெறும் நிலையில் நடந்து முடிந்த தேர்தலில் பாஜக தனித்து போட்டியிட்டுள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சி கோவா பார்வேர்டு கட்சியுடன் இணைந்து போட்டியிட்டுள்ளது. இதில் காங்கிஸ் 37 இடங்களிலும் கோவா பார்வேர்டு கட்சி 3 இடங்களிலும் போட்டியிட்டுள்ளது.

ஆம் ஆத்மியும் தனித்து 39 இடங்களிலும் போட்டியிட்டுள்ளது. திரிணாமூல் காங்கிரஸ் மகாராஷ்டிராவாடி கோமந்தக் கட்சி ஆகியவை கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்துள்ளன. அது போல் தேசியவாத காங்கிரஸ், சிவசேனா கட்சியும் இணைந்து தேர்தலை சந்தித்துள்ளன.

உ.பி., பஞ்சாப்பை விடுங்க.. இழுபறி கணிப்புகளால் பரபரப்பை கிளப்புகிறது கோவா, உத்தராகண்ட்! என்னாகும்?

English summary

Goa Assembly election 2022: Who will win in this tough fight? What will parties do if hung assembly happens.