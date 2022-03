கோவா தேர்தல்: "எதோ சரியில்லை.. இது ரொம்ப தப்புங்க" பாரிக்கர் மகனை தோற்கடித்த பாஜக வேட்பாளர் புலம்பல்

India

கோவா: கோவாவில் உத்பால் பாரிக்கர் எதிராக வென்ற போதிலும் பாஜக வேட்பாளர் அதனாசியோ மான்செரேட் தான் மகிழ்ச்சியாக இல்லை எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

நடந்து முடிந்த 5 மாநில தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதில் ஆட்சியில் இருந்த 4 மாநிலங்களிலும் பாஜக தனது ஆட்சியைத் தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளது.

பஞ்சாபில் அபார வெற்றி பெற்ற ஆம் ஆத்மி 42% வாக்குகள் அள்ளியது - காங் 23% சிரோன்மணி 18% பாஜக 6%

இந்த வெற்றி பாஜக நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்களுக்கு பெரும் உற்சாகத்தை அளித்துள்ளது. இதை நாடு முழுவதும் உள்ள பாஜக தொண்டர்கள் கோலாகலமாகக் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

Atanasio Monseratte defeats Late Manohar Parrikar's son Utpal Parrikar in Goa polls 2022: Atanasio Monseratte said he is not happy with the margin of his victory.