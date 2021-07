கடற்கரையில் 2 சிறுமிகள் பலாத்காரம்.. அவர்கள் ஏன் இரவில் அங்கு தங்கினர்.. பாஜக முதல்வர் சர்ச்சை பேச்சு

India

oi-Rayar A

பனாஜி: கோவா மாநிலத்தில் தலைநகர் பனாஜியில் இருந்து சுமார் 30 கி.மீ தெற்கே பெனாலிம் என்ற அழகிய கடற்கரை உள்ளது. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவில் பதின்ம வயது கொண்ட 2 சிறுவர்கள் மற்றும் சிறுமிகள் கடற்கரையில் இருந்தனர்.

அப்போது அங்கு வந்த 4 பேர் கொண்ட கும்பல் போலீசார் எனக்கூறி 2 சிறுவர்களையும் கடுமையாக தாக்கினார்கள். பின்னர் அந்த 2 சிறுமிகளையும் மாறி, மாறி பாலியல் பலாத்காரம் செய்து விட்டு தப்பிச் சென்றனர்.

பெண் ஐபிஎஸ் அதிகாரிக்கு பாலியல் தொல்லை : முன்னாள் டிஜிபி மீது குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல்

English summary

While 2 girls were sexually abused on the beach in Goa, the Chief Minister Pramod Sawant talk of why those girls stayed on the beach has caused controversy