பொய்செய்தி.. ரொம்ப பயமாக இருக்கு..ராஜஸ்தான் முதல்வர் அசோக் கெலாட் பற்றி சச்சின் பைலட் பரபர பதிவு

ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தான் முதல்வர் பதவி விவகாரத்தில் தற்போதைய முதல்வர் அசோக் கெலாட்டுக்கும், சச்சின் பைலட்டுக்கும் இடையே பிரச்சனை உள்ளது. இந்நிலையில் தான் சச்சின் பைலட் பரபரப்பான பதிவு ஒன்றை தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

காங்கிரஸ் கட்சி தற்போது மிகவும் இக்கட்டான சூழ்நிலையில் உள்ளது. தேர்தல் தோல்வி, மூத்த தலைவர்கள் விலகல் உள்ளிட்ட காரணங்களால் காங்கிரஸ் கட்சி மீண்டும் தன்னை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது.

இந்நிலையில் தான் காங்கிரஸ் கட்சியை வலுப்படுத்தும் வகையில் ராகுல்காந்தி கன்னியாகுமரியில் இருந்து காஷ்மீருக்கு நடைப்பயணம் துவங்கி உள்ளார்.

