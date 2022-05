மோடிக்கு அஞ்சமாட்டேன்.. பாஜகவை எதிர்த்து மாநில கட்சிகளால் போராட முடியாது.. ராகுல் பரபர பேச்சு

India

oi-Nantha Kumar R

ஜெய்ப்பூர்: ‛‛ஆர்எஸ்எஸ், பாஜகவிற்கு எதிராக போராடுவதே எனது லட்சியம். நம்மை போன்று மாநில கட்சிகளால் ஒருபோதும் போராட முடியாது. நான் யாரிடமும் ஒரு பைசா கூட லஞ்சம் வாங்கியது இல்லை. ஊழல் செய்தது இல்லை. இதனால் நான் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு நான் பயப்பட மாட்டேன்'' என ராகுல்காந்தி ஆவேசமாக பேசினார்.

நாட்டில் ஒவ்வொரு மாநிலங்களிலும் காங்கிரஸ் கட்சியின் செல்வாக்கை மீட்டெடுக்க அக்கட்சியின் மேலிடம் முயன்று வருகிறது. இதுதொடர்பாக தொடர்ந்து இடைக்கால தலைவர் சோனியா காந்தி தலைமையில் ஆலோசனைகள் நடந்து வருகின்றன.

இந்நிலையில் ராஜஸ்தான் மாநிலம் உதய்ப்பூரில் காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் சிந்தனையாளர் மாநாடு(சிந்தன் சிர்வீர்) நேற்று முன்தினம் துவங்கியது. இந்த மாநாட்டை சோனியா காந்தி துவங்கி வைத்தார்.

English summary

‛‛My ambition is to fight against RSS, BJP. Regional parties cannot fight BJP. I have never been corrupt haven't taken any money and I am not scared ”says Rahul Gandhi.