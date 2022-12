குஜராத் தேர்தல் கருத்துக்கணிப்பு.. "பாசிட்டிவ்வாக எடுத்துக்க வேண்டியதுதான்".. சமாளித்த கெஜ்ரிவால்

India

oi-Jackson Singh

காந்திநகர்: குஜராத் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான கருத்துக்கணிப்புகள் பாஜகவுக்கு சாதகமாக வந்துள்ள நிலையில், "இதையெல்லாம் சீரியஸாக எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது.. பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்" என ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளர் அர்விந்த் கெஜ்ரிவால் கூறியுள்ளார்.

குஜராத் சட்டமன்றத் தேர்தலில் பாஜகவுக்கு நெருக்கடி கொடுக்கும் என கருதப்பட்ட ஆம் ஆத்மி, அங்கு படுதோல்வியை சந்திக்கப் போவதாக கருத்துக்கணிப்பு வந்திருக்கும் சூழலில் அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.

தேர்தல் கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகளால் துவண்டு போயிருக்கும் ஆம் ஆத்மி தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்துவதற்காக அவர் இவ்வாறு கூறியுள்ளதாக தெரிகிறது.

