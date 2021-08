இந்திய பெண்கள் ஹாக்கி அணி வெண்கலத்தோட வந்தால் வீடு, கார் பரிசு.. வைர வியாபாரி அசத்தல் அறிவிப்பு

India

oi-Vishnupriya R

காந்திநகர்: டோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டியில் இந்திய ஹாக்கி பெண்கள் அணி பதக்கத்தை பெற்றால் அவர்களுக்கு காரும் வீடும் பரிசளிப்பதாக குஜராத் மாநிலம் வைர வியாபாரி சவ்ஜி தோலாகியா தெரிவித்துள்ளார்.

ஜப்பான் தலைநகர் டோக்கியோவில் ஒலிம்பிக் போட்டிகள் கடந்த ஜூலை 23 ஆம் தேதி கோலாகலமாக தொடங்கின. இந்த போட்டிகளில் இந்தியாவை சேர்ந்த 140-க்கும் மேற்பட்ட வீரர், வீராங்கனைகள் கலந்து கொண்டுள்ளார்கள். இதில் இந்தியாவுக்கான முதல் பதக்கத்தை திரிபுரா மாநிலத்தின் மீராபாய் சானு உறுதி செய்தார். அவர் வெள்ளிப்பதக்கத்துடன் நாடு திரும்பினார்.

English summary

Gujarat Diamond merchant Savji Dholakia says that If Women hockey team wins medal in Tokyo olypics, he will offer house and car to them.