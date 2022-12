காங்கிரசை கைவிட்ட தலித்துகள், பழங்குடியினர்.. அடிப்படை ஓட்டு வங்கியிலேயே ஓட்டை.. கலங்கடிக்கும் குஜராத்

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: குஜராத்தில் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும் நிலையில் மொத்தமுள்ள 40 தனித்தொகுதிகளில் 2 தொகுதிகளில்தான் காங்கிரஸ் முன்னணியில் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

மாநிலத்தில் மொத்தம் உள்ள 182 தொகுதிகளுக்கு டிசம்பர் 1 மற்றும் டிசம்பர் 5ம் தேதி தேர்தல் நடைபெற்றது. இந்த தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் இன்று எண்ணப்பட்டு வருகின்றன.

நண்பகல் 12 மணி நிலவரப்படி பாஜக 159 தொகுதிகளிலும் காங்கிரஸ் 12 தொகுதிகளிலும், ஆம் ஆத்மி 5 தொகுதிகளிலும் முன்னணியில் இருக்கிறது.

English summary

As the votes are being counted in Gujarat, it is reported that the Congress is leading in only 2 of the total 40 reserved constituencies. Congress won 20 reserved seats in the last election.